YÖK başkanı Erol Özvar, Azerbaycan’da konuştu: Kardeşliğimiz sayıların çok ötesinde
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi (TAÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı için Azerbaycan’a gitti.
MAHMUT ÖZAY - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ErolÖzvar “Bir fidan olarak bu kutlu topraklara ektiğimiz TAÜ’nün iki devletin sarsılmaz dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin sembolü olarak gelecekte ulu bir ağaca dönüşeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de yaklaşık 45 bin Azerbaycanlı öğrencinin Türk üniversitelerinde öğrenim gördüğünü, 226 Azerbaycanlı öğretim elemanının da Türk üniversitelerinde görev yaptığını belirten Özvar “Bu sayılar elbette kıymetlidir. Ancak Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin kıymeti ve gücü her türlü sayının ve istatistiğin ötesindedir” dedi.
