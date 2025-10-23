Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ceza tuzağı EDS'lere yeni düzen

Ceza tuzağı EDS’lere yeni düzen

Güncelleme:
Ceza tuzağı EDS’lere yeni düzen
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belediyelerin “hız tuzağı”na dönüştürüp yüklü paralar kazandığı Elektronik Denetleme Sistemlerine (EDS) yeni düzen geliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önceki gün açıkladığı yeni Trafik Kanunu’na göre belediyeler veya belediyelere ait şirketler tarafından kurulan EDS sistemleri yeniden gözden geçirilecek.

Kanuna göre, EDS’ler aracılığıyla kesilen trafik cezalarının yüzde 30’u belediyelere aktarılıyordu. Kanun ilk yürürlüğe girdiğinde, sistemi özel firmalar kurmaya başladı, belediyeler de bundan ciddi bir gelir kapısı elde etti. Trafik kazalarının önlenmesi için yapılan düzenleme, birçok bölgede “hız tuzakları”na dönüştürüldü.

Bu sistemlerin önemli bölümü uygulama esaslarına aykırı şekilde düzenlendi. Düzenlemelerde EDS bölgelerinin ez az 500 metre ilerisinde uyarı levhası yer alması gerekirken, hız sınırı bölgelerinin çoğunda bu levhalar yer almadığı gibi, yollar sürücülerin EDS’lerin nerede bittiğini bile anlayamadığı güzergâhlara dönüştü.

Uygulama esaslarına göre, “Anlık hız ihlâl tespit sistemleri kurulu bulunan yerden 500 metre öncesinde ve sonrasında farklı hız limitleri uygulanmayacaktı.” Bu düzenlemeden sürücülerin çoğunun haberi olmadığı gibi, otoyollarda, hız sınırı levhalarının hemen bitimine dahi radarlar yerleştirildi. 90 ve 82 kilometre hız sınırı limitini gören sürücünün hızını düşürmesi gerekirken, levhanın 50 metre ilerisinde bulunan radar aracının hangi limite göre ceza yazdığının bile anlaşılamadığı durumlar oldu.

Kamuoyunda, söz konusu EDS’lerin belediyeler ve sistemi kuran şirketlerin daha fazla gelir elde etmek amacıyla kullandığı algısı oluştu.

Yeni düzenleme ile EDS’lerin işletilmesi ve denetiminin net hâle getirilmesi bekleniyor.

 

