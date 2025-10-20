Kara yollarına EDS ayarı! Belediyelerin suistimaline son verilecek

EMRAH ÖZCAN ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2026’yı işaret ederek, EDS’ler üzerinde değişiklik yapacaklarının sinyalini verdi. Konu hakkında geçtiğimiz hafta AK Parti milletvekillerine sunum yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Önümüzdeki yıl 2026’da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS’ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe gelir kalemi hâline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldırmış olacağız” dediği öğrenildi.

EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yüzde 30’u, sonrasında yüzde 15’i hizmet bedeli adı altında belediye ve aracı şirketlere aktarılıyor. Bu yüzden bazı yerel yönetimler bunu suistimal ediyor. 200 metre gibi kısa mesafelerde dahi hız limitlerinde ani değişime neden olan ve ceza yazılan çok sayıda veri kayıtlara geçmişti.

Uygulamadaki aksaklığa işaret eden AK Parti kaynakları “Bazı belediyeler, kurulum yapma işleminin yerel yönetimde olmasını suistimal ediyor. Bu nedenle EDS sisteminde değişiklik yapılacak. Yerel yönetimlerin buradan aldığı payın sınırlandırılması ya da bu kurulum işlemlerinin tamamının Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Kurulumu kamunun yapması halinde buradaki gelir kalemi de genel bütçeye aktarılacak” değerlendirmesinde bulundu.