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Yola çıkacaklar dikkat! 'Kilit kavşak'ta EDS'ler aktif edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, araç trafiğinin daha güvenli bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aktif hale getirildi.

Kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışını düzenli hale getirmek için Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), yeni usul ve esaslara göre yeniden revize edilerek 17 Haziran itibarıyla Kırıkkale'de faaliyete geçirildi.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolları bağlantı noktası, Yahşihan ilçesinde EDS'ler hem gidiş hem de geliş yönlerinde aktif hale getirildi. Bu kapsamda, D200 kara yolunun bazı noktaları, kırmızı ışık ihlali, ortalama hız, emniyet şeridi ihlali, ters yön ve dönüş yasağı gibi ihlalleri tespit eden kamera sistemleriyle donatıldı.

Yola çıkacaklar dikkat! 'Kilit kavşak'ta EDS'ler aktif edildi - 1. Resim

Trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanan bu sistemler, ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemeye başladı.

Yola çıkacaklar dikkat! 'Kilit kavşak'ta EDS'ler aktif edildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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