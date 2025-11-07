Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası'na operasyon: 3 gözaltı

Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası'na operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası&#039;na operasyon: 3 gözaltı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler üzerine harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, banka yetkilisi Ali Ercan dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler yapıldı.

KREDİ ADI ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANIYOR 

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlendi.

Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası'na operasyon: 3 gözaltı - 1. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA 

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı..
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin'in döviz rezervi ne kadar? Rakam sürekli yükseliyor - EkonomiÇin'in döviz rezervi ne kadar? Rakam sürekli yükseliyorDüzce'nin coğrafi işaretli lezzetinde hasat başladı! İlk ürünü kaymakam topladı - EkonomiDüzce'nin coğrafi işaretli lezzetinde hasat başladı!Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'asgari ücret' açıklaması - EkonomiTCMB Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklamasıHazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek - EkonomiHazine haftaya üç ihale gerçekleştirecekTicaret Bakanlığı 3 ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor  - EkonomiBakanlık 3 ürünün satışını yasakladıBu otomobillere ilgi azalıyor! İşte satışları en çok düşen markalar  - Ekonomiİşte satışları en çok düşen markalar 
Sonraki Haber Yükleniyor...