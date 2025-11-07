Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası'na operasyon: 3 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler üzerine harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, banka yetkilisi Ali Ercan dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler yapıldı.
KREDİ ADI ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANIYOR
Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilişkin soruşturma sürüyor.