Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Yumaklı'dan çiftçiye müjde! 'Hesaplara yatırılıyor'

Bakan Yumaklı'dan çiftçiye müjde! 'Hesaplara yatırılıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Yumaklı&#039;dan çiftçiye müjde! &#039;Hesaplara yatırılıyor&#039;
Tarım, Tarımsal Destek, Ödeme, Çiftçi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. X sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, "1 milyar 522 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı'dan çiftçiye müjde! 'Hesaplara yatırılıyor' - 1. Resim

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILIYOR

"Türkiye Yüzyılı"nda üretimin gücü olan çiftçilerin emeğine destek verip, bereketi birlikte büyüttüklerine işaret eden Yumaklı, "1 milyar 522 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, süt için 1 milyar 436 milyon 161 bin 869 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 85 milyon 422 bin 116 lira ve hayvan gen kaynakları için 776 bin 700 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Bakan Yumaklı'dan çiftçiye müjde! 'Hesaplara yatırılıyor' - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump'tan Putin ile görüşme sinyali! 'Her zaman bir ihtimal var'NBA Avrupa resmileşiyor! Bir İstanbul takımı da listede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi - Ekonomiİslam Memiş yükseliş için tarih verdiYargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz! - EkonomiYargıtay’dan kiracı lehine emsal kararArtık Apple denince akla ilk olarak iPhone gelmeyecek! 'Robot projesi' yılda 130 milyar dolar kazandırabilir - EkonomiiPhone’un yerini robotlar alıyor!Küresel gıda fiyatları 2025'in en düşük seviyesinde! Et, şeker, tahıl... En fazla düşüş hangisinde yaşandı? - EkonomiGıda fiyatları 2025'in en düşük seviyesinde!Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası'na operasyon: 3 gözaltı - EkonomiYatırım bankasına tefecilik operasyonuÇin'in döviz rezervi ne kadar? Rakam sürekli yükseliyor - EkonomiÇin'in döviz rezervi ne kadar? Rakam sürekli yükseliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...