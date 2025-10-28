Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
707 milyon lira hesaplara yatırıldı! Bakan Yumaklı'dan tarım sigortası bulunmayan çiftçileri sevindiren haber

- Güncelleme:
Tarım, Sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemi, Destek Ödemeleri, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı. Çiftçilere müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıldığını duyurdu.

DESTEK ÖDEMELERİ SÜRECEK MESAJI 

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

