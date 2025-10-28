Ankara'da faciadan dönüldü! Cemaat camideyken minare yıkıldı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtına sonrası Ayaş ilçesinde bulunan bir caminin minaresi yıkıldı. Minarenin devrilmesi esnasında caminin içinde cemaatin bulunduğu fakat minarenin enkazının caminin yan tarafında düşmesi sonucu faciadan dönüldüğü belirtildi.
Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı.
CEMAAT İÇERDEYDİ, FACİDAN DÖNÜLDÜ
Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi. Ancak yıkılan minarenin caminin yan tarafına devrilerek yıkılması büyük bir faciayı önledi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru