Ankara'da faciadan dönüldü! Cemaat camideyken minare yıkıldı

Ankara'da faciadan dönüldü! Cemaat camideyken minare yıkıldı

Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtına sonrası Ayaş ilçesinde bulunan bir caminin minaresi yıkıldı. Minarenin devrilmesi esnasında caminin içinde cemaatin bulunduğu fakat minarenin enkazının caminin yan tarafında düşmesi sonucu faciadan dönüldüğü belirtildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı.

CEMAAT İÇERDEYDİ, FACİDAN DÖNÜLDÜ 

Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi. Ancak yıkılan minarenin caminin yan tarafına devrilerek yıkılması büyük bir faciayı önledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI 

Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.

