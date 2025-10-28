Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturması genişliyor! Aralarında iş insanlarının da olduğu 24 gözaltı
Manavgat Belediyesine yönelik başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheli 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanlarının da olduğu ifade edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 24 kişi gözaltına alındı.
ARLARINDA İŞ İNSANLARI DA VAR
Operasyonlarda aralarından otel sahibi ve yöneticileriyle birlikte iş insanları ve belediye çalışanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, N.Ö., A.D., B. Ö., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
