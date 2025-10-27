Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya Havalimanı'ndaki skandalda 5 tutuklama: Memurlar imha edilecek malları evlerine taşıdı

Antalya Havalimanı’ndaki skandalda 5 tutuklama: Memurlar imha edilecek malları evlerine taşıdı

- Güncelleme:
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde çalışan 5 memur, düzenlenen operasyonda imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde kozmetik ürünlerden yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda imha edilmesi gereken malzemeler 5 memur tarafından zimmete geçirildi. 

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri kaydedildi.

NE VAR NE YOK ALMIŞLAR

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 5'inin tutuklandığı bildirildi.

