Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörle tarlasını süren bir çiftçi, pulluğa takılan metal cismi fark etti. Çiftçi, ölümle burun buruna geldiğini traktöründen inince anladı. Patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlenen cisim, bölgeye intikal eden ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren İrfan Baytok, pulluğa takılan metali fark etti.
Metali tarlanın dışına çıkaran Baytok, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TARLASINI SÜRÜYORDU, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde mühimmatın patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlendi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca güvenli alana çıkarılan top mermisi, fünye ile imha edildi.
Editör: Batıkan Altaş