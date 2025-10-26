Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi...

Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Siverek&#039;te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi...
Şanlıurfa, Siverek, Traktör, Top Mermisi, Güvenlik, 112 Acil Çağrı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörle tarlasını süren bir çiftçi, pulluğa takılan metal cismi fark etti. Çiftçi, ölümle burun buruna geldiğini traktöründen inince anladı. Patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlenen cisim, bölgeye intikal eden ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren İrfan Baytok, pulluğa takılan metali fark etti.

Metali tarlanın dışına çıkaran Baytok, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi... - 1. Resim

TARLASINI SÜRÜYORDU, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde mühimmatın patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlendi.

Siverek'te tarlasını süren çiftçi fark etti! Ölümle burun buruna geldi... - 2. Resim

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca güvenli alana çıkarılan top mermisi, fünye ile imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardıBücür Cadı'nın Şehriye'si Sezer Güvenirgil’den yıllar sonra gelen itiraf! "Yunus Bülbül yüzünden altüst oldum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi! BUDO'dan açıklama - YaşamFırtına uyarısı sonrası seferler iptal edildi!Antalya'da düğün davetlileri şoke oldu! Damada takılanlar ağızları açık bıraktı: arsa, ev, araba... - YaşamDavetliler şoke oldu! Damada takılanlar ağzı açık bıraktıEdirne'de hamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı - YaşamHamsinin kilosu düştü, vatandaşlar poşet poşet aldı!Elazığ'da nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar - YaşamAkıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılarVeresiye defterini yaktı, mahallelinin binlerce liralık borcunu kapattı! - YaşamMahallelinin binlerce liralık borcunu kapattı!Neredeyse 1,5 kilo! Devasa domatesi görenler gözlerine inanamıyor - YaşamNeredeyse 1,5 kilo! Devasa domatesi görenler gözlerine inanamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...