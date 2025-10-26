Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Defalarca ateş ederek Nilay Kotan'ı katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de Nilay Kotan isimli kadın, sokak ortasında kurşuna dizildi. 15 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçarken Nilay Kotan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kağıthane’de sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Defalarca ateş ederek Nilay Kotan'ı katletti - 1. ResimOlay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; bir şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçtı.

Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Defalarca ateş ederek Nilay Kotan'ı katletti - 2. Resimİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nilay Kotan hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

