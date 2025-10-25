Esenyurt’ta 11 yıl, Beykoz’da 29 yıl! Kira gelirinde en hızlı amortisman bu ilçelerde

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da ortalama kiralar, Endeksa verilerine göre eylül ayında 33 bin 78 lira oldu. Mega kentte ortalama amortisman süresi 13 yıl olarak gerçekleşirken, yıllık kira getirisi ise %7,46 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-eylül döneminde İstanbul’da 185 bin 568 adet konut satışı yapıldı. İlk 9 aylık süreçte ülke genelinde 1 milyon 128 bin 727 adetlik toplam işlem hacmi dikkatle alındığında, İstanbul pastadan %16,44 pay ile en büyük payı aldı.

Bu arada İstanbul’da ilçeler arasında kira getirisi arasında yüksek fark da dikkat çekiyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLÇELER

Satış fiyatına göre kira getirilerine bakıldığında, amortisman süresi en kısa ve kira getirisi en yüksek ilk 5 ilçe Eylül 2025 itibarıyla şöyle:

1-Esenyurt

-Ortalama Kira: 18 bin 632 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 26 bin 155 TL

-Yıllık getiri: %9,09

2-Güngören

-Ortalama Kira: 26 bin 802 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 37 bin 361 TL

-Yıllık getiri: %8,61

3-Küçükçekmece

-Ortalama Kira: 28 bin 508 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 45 bin 523 TL

-Yıllık getiri: %8,44

4-Fatih

-Ortalama Kira: 21 bin 641 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 39 bin 345 TL

-Yıllık getiri: %8,36

5-Bahçelievler

-Ortalama Kira: 42 bin 851 TL

-Yıllık getiri: %8,19

KİRA GETİRİSİ EN DÜŞÜK İLÇELER

Satış fiyatına göre kira amortisman süresi en uzun ve kira getirisi en düşük ilk 5 ilçe ise şu şekilde:

1-Beykoz

-Ortalama Kira: 37 bin 620 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 114 bin 136 TL

-Yıllık getiri: %3,47

2-Beşiktaş

-Ortalama Kira: 48 bin 324 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 145 bin 932 TL

-Yıllık getiri: %4,18

3-Sarıyer

-Ortalama Kira: 54 bin 582 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 139 bin 797 TL

-Yıllık getiri: %4,26

4-Kadıköy

-Ortalama Kira: 59 bin 915 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 138 bin 976 TL

-Yıllık getiri: %4,66

5-Üsküdar

-Ortalama Kira: 36 bin 84 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 84 bin 938 TL

-Yıllık getiri: %5,26

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

-Beykoz’da amortisman süresi 29 yıla kadar çıkarak il ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

-Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy de 20 yılın üzerinde geri dönüş süresi ile dikkat çekiyor.

-Buna karşılık Esenyurt’ta amortisman süresi 11 yıla kadar düşüyor.

-Güngören, Küçükçekmece, Fatih ve Bahçelievler de 12 yıl kira dönüş oranıyla yatırım için en cazip ilçeler arasında öne çıkıyor.