Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 1.9 milyon kişi için son 1 hafta! Kaçıran 7.728 TL fazla ödeyecek

1.9 milyon kişi için son 1 hafta! Kaçıran 7.728 TL fazla ödeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1.9 milyon kişi için son 1 hafta! Kaçıran 7.728 TL fazla ödeyecek
Ehliyet, Yenileme, Son Tarih, İçişleri Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski tip ehliyetlerin 15 TL'ye yenilenmesi için son gün 31 Ekim. 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski tip ehliyetleri kullanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. Yerlikaya, "Süre uzatılmayacak" dedi. Ehliyetleri yenileme ücreti kasım ayı itibarıyla 15 TL'den 7 bin 743 liraya çıkacak. İşte detaylar...

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

SON GÜN 31 EKİM 

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

1.9 milyon kişi için son 1 hafta! Kaçıran 7.728 TL fazla ödeyecek - 1. Resim

"SÜRE UZATILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin yenileme hızının düşük olduğunu belirtti. İndirimli yenileme için son tarih olan 31 Ekim'in yaklaştığını aktaran Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." dedi. 

1.9 milyon kişi için son 1 hafta! Kaçıran 7.728 TL fazla ödeyecek - 2. Resim

 

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 15 LİRADAN 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK 

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 1 hafta içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

1.9 milyon kişi için son 1 hafta! Kaçıran 7.728 TL fazla ödeyecek - 3. Resim

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gece yarısı korku dolu anlar! İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktüGenç yaşta ölüm: Eren Davulcu düğün dönüşü can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konkordato başvurusu yapmıştı! Türkiye'nin 39 yıllık kargo şirketi iflas etti - EkonomiTürkiye'nin 39 yıllık kargo şirketi iflas ettiMevsimin en ucuz meyvesi! Dalında 8 lira - EkonomiMevsimin en ucuz meyvesi! Dalında 8 liraBİST 100 bu hafta yüzde 7,18 yükseldi! İşte para girişi olan ve en çok yükselen hisseler - Ekonomiİşte para girişi olan ve en çok yükselen hisseler31 Ekim'de sona erecekti! Döviz dönüşüm desteğinde süre uzuyor - EkonomiDöviz dönüşüm desteğinde süre uzuyorHidrojene 500 milyon avro yatırım! 500 kilometrelik yeşil hat geliyor - Ekonomi500 kilometrelik yeşil hat geliyorTaksit sadece 6 bin 750 lira! Site aidatı öder gibi ev sahibi olma imkânı - Ekonomi6 bin 750 lira taksitle ev!
Sonraki Haber Yükleniyor...