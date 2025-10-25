Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konkordato başvurusu yapmıştı! Türkiye'nin 39 yıllık kargo şirketi iflas etti

Türkiye geneline taşımacılık hizmeti veren 39 yıllık kargo şirketi içinde bulunduğu darboğaza daha fazla dayanamadı. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Ekspres Kargo'nun konkordato talebini reddederek şirketin iflasına hükmetti. 

1986 yılından bu yana hizmet veren Ankara Ekspres Kargo, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için kararını verdi. 

MAHKEME İFLASINA HÜKMETTİ

Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato kapsamında yaptığı mali iyileştirme talebini değerlendiren mahkeme, şirketin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığını belirtti. Konkordato başvurusunu reddeden mahkeme şirketin iflasına karar verdi. Karar sonrası şirkete verilen geçici mühlet kararı sona erdi ve konkordato sürecinde görev yapan komiser kurulunun yetkileri sona erdi. 

Konkordato başvurusu yapmıştı! Türkiye'nin 39 yıllık kargo şirketi iflas etti - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ KARGO FİRMASIYDI

1986'da kurulan Ankara Ekspres Kargo, 39 yıllık faaliyet süresi boyunca Türkiye'nin en geniş taşımacılık ağlarından birine sahipti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70'in üzerinde hizmet noktası ve ülke genelinde yaygın lojistik ağıyla faaliyet gösteriyordu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya olmak üzere birçok ilde taşımacılık hizmeti sunuyordu.

