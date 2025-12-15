Teşhircilikle suçlanıyorlardı! Manifest grubu üyelerine 3 ay hapis
Manifest grubunun konser görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
- Manifest grubu üyeleri, 2025'teki konserlerinde "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan yargılandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.
- Toplam 7 şüpheli, ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
- Verilen hapis cezasının hükmü açıklanması geri bırakıldı.
- Şüpheliler hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontrol kararları kaldırıldı.
İstanbul Şişli’deki KüçükÇiftlik Park’ta 6 Eylül 2025’te verdikleri konser sırasında sahnedeki performanslarıyla tepki çeken Manifest isimli müzik grubuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
SERBEST BIRAKILMIŞLARDI
6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 7 şüpheli savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.
HER BİRİNE 3 AY HAPİS CEZASI
Bugün davada karar çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken; 7 isim hakkındaki “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.