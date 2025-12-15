İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’i İsrail’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yunan basınına göre zirvenin ana gündeminde Doğu Akdeniz, güvenlik iş birliği ve Türkiye karşıtı başlıklar yer alıyor.

ABD PLANINDA ATİNA’YA TALİ ROL Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, ABD’nin Trump döneminde şekillenen yeni ulusal stratejisinde Yunanistan’a biçilen rolün netleştiğini yazdı. Haberde, Washington’un Atina’yı Avrupa’nın merkezinde bir aktör olarak değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu politikalarının bir uzantısı olarak konumlandırdığına dikkat çekildi.

ATİNA, İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN HATTINA ÇEKİLDİ Gazeteye göre bu yaklaşım, Yunanistan’ı ABD’nin bölgedeki iki temel ortağı olan İsrail ve Suudi Arabistan’la aynı çizgiye itti. Atina yönetiminin, Tel Aviv ve Riyad’la yakınlaşarak Beyaz Saray’la temasını garanti altına almaya çalıştığı aktarıldı.

ANKARA’NIN YÜKSELEN GÜCÜ İSRAİL’İ TEDİRGİN ETTİ İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, İsrail’de yapılacak üçlü zirvenin zamanlaması tesadüf değil. Haberde, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’nin bölgesel arenadaki giderek artan etkisini zayıflatmaya dönük arayışlar içinde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Ankara’nın diplomatik ve askeri hamlelerinin İsrail’de ciddi rahatsızlığa neden olduğunun altı çizildi. KAN’ın haberinde, Türk askerinin Gazze’ye olası konuşlandırılmasına İsrail’in açık şekilde karşı çıktığı hatırlatıldı. Böyle bir adımın, İsrail sınırına yakın bölgelerde Türkiye’nin kontrol alanını güçlendireceği endişesinin Tel Aviv’de yüksek sesle dile getirildiği aktarıldı.

İSRAİL–YUNANİSTAN HATTI HIZLANDI Haberde, İsrail ile Yunanistan arasındaki güvenlik iş birliğinin son dönemde belirgin biçimde hız kazandı. Reuters’a yansıyan bilgilere göre Atina, İsrail’den hava savunma ve topçu sistemleri tedariki için ileri aşamada görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilen ve “Aşil Kalkanı” olarak adlandırılan çok katmanlı hava savunma sisteminin Yunanistan’da kurulması planlanıyor. Sistem, İsrail teknolojisiyle inşa edilecek yeni savunma ağının omurgasını oluşturacak.

YUNANİSTAN’DAN MİLYARLARCA AVROLUK SİLAHLANMA HAMLESİ Yunanistan yönetimi, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetleri modernize etmeyi hedefleyen yaklaşık 28 milyar avroluk kapsamlı bir plan açıkladı. Atina’nın ayrıca ABD ve Avrupa’dan savaş uçakları, fırkateynler ve yeni nesil denizaltılar satın almayı planladığı kaydedildi. Yunan basınına göre Miçotakis yönetiminin attığı bu adımlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de giderek pekişen belirleyici konumu karşısında Atina’da artan tedirginliğin net bir yansıması.

