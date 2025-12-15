Türk Hava Yolları, yeni bir kampanyaya imza attı. Bu kapsamda TROY kart sahiplerine yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde 500 liraya varan indirim yapacak. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), TROY kart sahiplerine özel bir kampanyaya imza attı. 31 Ocak 2026'ya kadar satın alınacak, seyahat tarihi 18 Mart'a kadar olan biletlerde, TROY kart kullanıcılarına her bir bilet için 500 liraya varan indirim uygulanacak. Kampanya, THY'nin tarifeli yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı biletlerinde geçerli olacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Motorinin ardından sıra benzin fiyatında! Akaryakıta bir büyük indirim daha geliyor

KOD KULLANILACAK

Yolcuların, bilet için ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışında ise "TROY500YD" promosyon kodlarını kullanması gerekiyor.

THYden indirim kampanyası! TROY kart sahipleri yararlanacak

BİLETLER THY'DEN ONLİNE OLARAK ALINACAK

Sınırlı sayıda koltuk için düzenlenen indirim kampanyası sadece THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli olacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası