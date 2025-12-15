Anadolu Ajansı
Taş ocağında facia! Kamyon kasası ve şasi arasında sıkışarak can verdi
İstanbul Çatalca'da taş ocağında hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun kasası ve şasisi arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Çatalca Muratbey Merkez Mahallesi Bilir Caddesi'nde bulunan taş ocağında kum yüklenen hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
KASA VE ŞASİ ARASINDA SIKIŞTI
Sürücü Şaban S. (64) kamyonun kasası ve şasisi arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
