TBMM'de İyi Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik tartışmalar yaşandı. İyi Partili Ayyüce Türkeş Taş'ın "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" şeklindeki ifadesine; DEM sıralarından tepki geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekilleri söz aldı. Ali Yerlikaya ve Mehmet Şimşek da bakanlar olarak Meclis'te yerlerini aldı.

TÜRKEŞ'İN KIZINDAN "KATİL" ÇIKIŞI

Görüşmelerde zaman zaman gerginlikler de yaşandı. İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında polemik yaşandı.

Ayyüce Türkeş Taş, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik taleplere sert tepki gösterdi. Türkeş; "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Tansiyonun yükselmesiyle vekiller arasında karşılıklı münakaşalar yaşandı. Oturuma ara verilirken bütçe görüşmeleri ortalık sakinleştikten sonra kaldığı yerden devam etti.

