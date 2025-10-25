BİST 100 bu hafta yüzde 7,18 yükseldi! İşte para girişi olan ve en çok yükselen hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, iç piyasada TCMB’nin faiz kararı ve CHP’nin iki kurultayının iptali istemiyle açılan davanın sonunu takip edildi.

Merkez Bankası, perşembe günü açıkladığı kararla politika faiz oranını 100 baz puan indirdi ve %40,50 seviyesinden %39,50’ye çekti. Karar metninde, enflasyonda düşüş eğiliminin yavaşladığına dikkat çekilerek, sıkı para politikasının devam edeceği vurgulandı.

Cuma günü ise CHP kurultay davası mahkeme tarafından kabul edilmeyerek karara bağlandı.

BORSA %7,18 YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu hafta pozitif haber akışının da desteğiyle %7,18 gibi ciddi bir yükselişe imza attı. Analistler, siyasi belirsizliğin bitmesinin ve TCMB’nin enflasyona karşı kararlı duruşunun piyasada moralleri düzettiğini ifade ediyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen ilk 5 hisse:

1- TURSG: 11,63 TL (%26,83)

2- TSPOR: 1,38 TL (%16,95)

3- ISCTR: 13,18 TL (%16,84)

4- KRDMD: 28,44 TL (%16,56)

5- YKBNK: 32,76 TL (%16,50)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok düşen ilk 5 hisse:

1- GRTHO: 512,00 TL (%-22,95)

2- ECILC: 91,20 TL (%-9,70)

3- GENIL: 191,10 TL (%-7,14)

4- MAGEN: 23,38 TL (%-6,03)

5- GRSEL: 333,25 TL (%-5,33)

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

ISCTR: 649,970 milyon TL

TUPRS: 264,842 milyon TL

TCELL: 254,185 milyon TL

BIMAS: 247,093 milyon TL

KCHOL: 196,436 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

TURSG: -304,301 milyon TL

PGSUS: -296,611 milyon TL

SASA: -115,909 milyon TL

EREGL: -88,740 milyon TL

AKBNK: -87,910 milyon TL

ALTINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ

Altın fiyatlarında ise 9 haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta kâr satışlarının da etkisiyle değer kaybı yaşandı. Ons fiyatı haftalık bazda %-3,29 geriledi ve 4.114 dolardan kapanış yaptı. Ons bu hafta en düşük 4.004 dolar seviyesini de test etti.

Spot piyasada gram altın ise %3,20 düşüşle 5.544 TL’den haftayı tamamladı. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı ise haftanın son işlemlerinde 5.950 TL’ye yakın seviyelerden gerçekleşti.

Önemli Uyarı: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketleri ve işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.