İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, emanet altın mağduriyetine karşı vatandaşları uyardı.

Başkan Atayık “Vatandaşlarımızın altınlarını kasaları varsa kasalarda, veya bankalarda saklamalarını tavsiye ediyoruz. Emanet altınları, kuyumcularımızın alması, bunu saklaması, kullanması suçtur. Eğer o emanet altınlar kuyumcudaysa emanet olarak gözükmez. Maliye Bakanlığı, o altınları onun envanterinde olarak tespit eder. Gereken mali denetimleri, mali cezaları yazarlar. Kuyumcularımızın buna çok dikkat etmesi lazım” uyarısında bulundu.

“Altın alırken oda ve dernek üyesi kuyumculardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilir” diyen Atayık, altın ve mücevherleri görerek satın almanın her zaman daha doğru olduğunu, internette bazı ürünlerin sertifi kasının olmadığını kaydetti.

Öte yandan, emanet altın alınması durumunda 2025 yılı için her bir aykırılık için 22 bin 807 lira ile 684 bin 214 lira arasında idari para cezası kesiliyor.

