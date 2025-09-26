Gece yarısı büyük panik! Basım deposunda çıkan yangın Kağıthane'yi sardı

Yangın, sabah saat 04.00 civarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta çıktı. Alınan bilgilere göre, sokakta bulunan ve bir içerik sağlayıcısı yayın kuruluşuna ait 5 katlı binanın zemin katındaki basım ve koli bandı deposunda sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın başladı.

Rüzgarın ve bin metrekare deponun içerisinde yer alan malzemelerin de etkisiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerde olmak üzere pek çok itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

KEPENKLE VE PENCERELER KESİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumanın sokağı kapladığı yangını, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Ekipler yangını kontrol altına almak için binanın dört bir yanından alev alev yanan binaya müdahale etti. Bunun için binanın kepenkleri ve pencereleri de kesilerek kapalı alandaki alevlere su ve köpükle müdahale edildi.

MADDİ HASAR VAR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın tamamen söndürülürken binada hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer yangına ilgili inceleme başlattı.