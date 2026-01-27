ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, bölgede askerî hareketliliğin arttığı bir dönemde İran açıklarındaki görev bölgesine ulaştı. İran'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada "saldırılara pişman edici bir karşılık verilecektir" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin ülkesine askerî saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin, her türlü saldırıya “geniş kapsamlı” karşılık verileceğini söyledi.

"PİŞMAN EDİCİ BİR KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Bekayi, “İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayı (savaşı) dâhil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Saldırılara pişman edici bir karşılık verilecektir” dedi.

"TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Askerî güç sevkiyatı ve askerî tehditlerin, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Bekayi, “Savaş gemilerinin bölgeye sevk edilmesi, İran’ın kendi varlığını savunma konusundaki irade ve kararlılığında en küçük bir zafiyet oluşturmayacaktır. Son birkaç ayda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı iddialar veya tehditlerle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

