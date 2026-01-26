ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu’da konuşlandırıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, " Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla şu anda Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda." ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada uçak gemisinin bölgesel güvenlik için görevlendirildiği belirtildi.

