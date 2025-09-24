Antalya’da feci yangın! Baba, kızını son anda kurtardı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da müstakil gecekonduda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. İşten dönen Alaaddin Can, evinde mahsur kalan 13 yaşındaki kızını son anda kurtardı. Kısa sürede tüm evi saran alevler ev ve eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4402. Sokak ile Altınova Caddesi arasında bulunan çıkmaz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Can'a ait müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İkametten çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, mahalle sakinleri hortumlarla yangına müdahale etmek istedi. Ancak kısa sürede gecekonduyu saran alevler nedeniyle vatandaşların çabası yetersiz kaldı. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangın sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Burcu Can, babası ve komşular tarafından evden çıkartıldı. Yangını haber alarak çalıştığı işyerinden koşarak gelen Alaaddin Can'ın büyük kızı ise evlerinin alevler içinde yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın komşuları ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürülen gecekonduda soğutma çalışmaları yapılırken, ev sahibi Alaaddin Can küle dönen evi ve eşyalarını pencere korkuluklarına dayanarak bir süre çaresiz şekilde izledi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

"DUMANLARI GÖRDÜM, EVDEN İLK KIZIMI ÇIKARDIM"

Mesaisini tamamlayarak iş yerine dönerken sokaktan yükselen dumanları gördüğünü geldiğinde ise kendi evinin alevler içinde olduğunu söyleyen ev sahibi Aladdan Can, "İşten geliyordum, ana caddeden eve döndükten sonra duman çıkmaya başladı. Koştum, ilk çocuğu çıkardım. 13 yaşındaki kızım içerdeydi. Ondan sonra bir daha içeriye giremedik. 5 dakika içinde evin her yanını sardı. Tamamen yandı, hiç bir şey kalmadı. Tırnak makası kadar dahi bir şey kalmadı. Evimiz, eşyamız, yatağımız, yorganımız, kıyafetimiz, arabamın anahtarına varasıya kadar yandı. Yetkililerden bu evi tekrar ayağa kaldırmak için yardım bekliyorum" dedi.

