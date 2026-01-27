Muhittin Böcek 26 suçtan, oğlu Gökhan Böcek ‘suçu meslek edinmek’ten, gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K. ‘suç parasını aklamak’tan yargılanacak. Muhittin Böcek ve örgütünün elde ettiği 428 milyon liralık mal varlığı da hazineye devredilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları F.A. ve M.O.K’nin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

702 SAYFALIK İDDİANAME

Açıklamada, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında “icbar suretiyle irtikâp”, “haksız mal edinme”, “nüfuz ticareti”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “iftira’’ suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendiği kaydedildi. İddianamede şüphelilerden Muhittin Böcek’in zincirleme suç hükümleri kapsamında “icbar suretiyle irtikâp”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’’ suçlarından cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

OĞUL BÖCEK’İN SUÇLARI

Açıklamada, şüphelilerden İlker Arslan’a “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” ve “haksız mal edinme”, Mustafa Gökhan Böcek’e yardım eden sıfatıyla “icbar suretiyle irtikâp” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’’ ile “nüfuz ticareti” suçlarından ceza verilmesinin talep edildiği vurgulandı. Oğul Böcek’in “yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme” suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda “suçu meslek edinen kişi” olarak da cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

DAİRELER, ROLEX’LER, PARALAR

Açıklamada, Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K’nin de zincirleme suç hükümleri kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği aktarıldı. İddianamede, şüphelilere ait yaklaşık 170 milyon TL nakit mevduat, ayrıca 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 Rolex marka saat ve 1 iPhone cep telefonu olmak üzere toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin TL olan taşınır ve taşınmaz malların müsaderesi talep edildi. Böylece el konulması istenen toplam mal varlığı tutarının 428 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası