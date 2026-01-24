Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı. Böcek’in cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan Muhittin Böcek’in, cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yetkililer, Böcek’in uyku apnesi tanısı bulunduğunu ve günlük 21 farklı ilaç kullandığını belirtti. Sağlık durumunun acil değerlendirme gerektirmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Böcek, daha önce de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından cezaevine geri dönmüştü. Böcek’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

