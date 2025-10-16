Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Beykoz'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti...

Beykoz'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beykoz&#039;daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 38 yaşındaki Aysel Karakoç, barışma bahanesiyle evine gelen eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kamerasında saldırganın, genç kadını defalarca bıçakladığı anlar saniye saniye yer aldı. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşanan vahşette, iddialara göre 35 yaşındaki Fethi Ş., barışma bahanesiyle ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine geldi. 

İkilinin arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Fethi Ş., Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı.

Beykoz'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti... - 1. Resim

AYSEL KARAKOÇ KURTARILAMADI

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti... - 2. Resim

KAÇAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Fethi Ş., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullandı.

Beykoz'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti... - 3. Resim

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanan Fethi Ş., cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ise tüyler ürperten dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okulda taciz iddiası sonrası kan aktı! Müdürü çocuklarının gözü önünde vurdu - 3. SayfaOlayın detayları kan dondurdu!Ters yöne girip zincirleme kazaya neden oldu! Savunması pes dedirtti - 3. SayfaTers yöne girip kazaya neden oldu! Savunması pes dedirttiEczanede muadil ilaç dehşeti! Eczacı kalfasının başını yardı - 3. SayfaEczanede muadil ilaç dehşeti kamerada!14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış - 3. Sayfa14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı!Oto tamirhanesine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı! - 3. SayfaOto tamirhanesine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı!Hamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdü - 3. SayfaHamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...