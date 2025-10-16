Beykoz'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Kimse dokunamadı, Aysel Karakoç ölüme böyle gitti...

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşanan vahşette, iddialara göre 35 yaşındaki Fethi Ş., barışma bahanesiyle ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine geldi.

İkilinin arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Fethi Ş., Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı.

AYSEL KARAKOÇ KURTARILAMADI

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlgili Haber Okulda taciz iddiası sonrası kan aktı! Müdürü çocuklarının gözü önünde vurdu

KAÇAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Fethi Ş., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanan Fethi Ş., cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ise tüyler ürperten dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.