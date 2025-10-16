Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyor

Fenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyor
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Fenerbahçe, futbol kombinelerinin yoğun talep nedeniyle yeniden satışa çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu futbol kombinelerini yeniden satışa çıkartacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre stadın kapasitesi doğrultusunda kısıtlı sayıda satışa sunulacak kombine biletler yalnızca online olarak satışa açılacak. Divan ve öğrenci tribünlerindeki bloklarda yer kalmaması dolayısıyla satışta yer almayacak.

Kombineler, yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa açılacak.

Kombine satın almak isteyen futbolseverlerin e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (divan kurulu, kongre ya da temsilci üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olması zorunluluğu bulunuyor.

Satışa açılacak kombine sayısının kısıtlı olması dolayısıyla satın alım sayısı 1 adet olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması şöyle:

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

Fenerium üst:

B Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

Maraton üst:

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

 

