Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım!

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'de 34. bölüm için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölümünde Alya ve Cihan arasındaki gerilim, Boran’ın ani dönüşü ve Zerrin’in tehlikeli durumu merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 34. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım başladı.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım! - 1. Resim

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 34. bölümü 20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İzleyiciler, bu bölümde yaşanacak aşk, ihanet ve gerilim dolu anları merakla bekliyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Uzak Şehir 34. bölüm için geri sayım! - 2. Resim

UZAK ŞEHİR 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm fragmanına göre, Alya ve Cihan arasındaki gerilim artarken Boran’ın ani dönüşü dengeleri altüst ediyor. Sadakat’in kurduğu tuzak, karakterlerin hayatını daha da karmaşık hale getiriyor. Zerrin ise tehlikeli bir durumda ve izleyiciler, onun akıbetini merak ediyor.

UZAK ŞEHİR NEREDE İZLENİR?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümleri, her Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Önceki bölümler ve fragmanlar Kanal D’nin resmi web sitesinde ve YouTube kanalında izlenebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

