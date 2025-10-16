2026 FIFA Dünya Kupası’na yoğun ilgi: Bir milyonun üzerinde bilet satıldı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için biletler büyük ilgi gördü. FIFA’nın açıklamasına göre, geçen ay yapılan ön satışta bir milyondan fazla bilet, 212 ülkeden futbolseverler tarafından satın alındı.

Ön satışta en fazla bilet, ev sahibi ülkelerin taraftarları tarafından alındı. ABD, Kanada ve Meksika’yı İngiltere, Almanya, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Arjantin ve Fransa takip etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2026’ya doğru yolculuğumuzda heyecan verici bir adım attık. Dünya çapında milli takımlar Dünya Kupası’nda yer almak için yarışırken, bu kadar çok taraftarın Kuzey Amerika’daki bu önemli etkinliğe katılmak istemesi beni çok heyecanlandırıyor. Ön satış kurasının ardından bir milyondan fazla biletin satılmasını kutluyoruz. Kanada, Meksika ve ABD’deki coşkulu ev sahiplerimizin öncülüğünde, şimdiden 200’den fazla ülke ve bölgeden taraftarlar bilet aldı” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 28 ülkenin katılımı kesinleşen 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği bir turnuva olacak ve 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. İkinci etap bilet satışları ise 27 Ekim’de başlayacak.

İşte 2026 Dünya Kupası'na şu ana kadar katılması kesinleşen ülkeler:

ABD

Kanada

Meksika

Özbekistan

Yeni Zelanda

Güney Kore

Ürdün

İran

Japonya

Brezilya

Arjantin

Avustralya

Ekvador

Kolombiya

Paraguay

Uruguay

Fas

Mısır

