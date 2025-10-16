Antalyaspor hakem atamalarına patladı, TFF'ye sert çıktı! "Bu hafta dikkatlice izleyeceğiz"

Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) hakem atamaları üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, ligin ilk 8 haftasında dört kez tecrübesiz hakemlerin maçlarına verildiğini belirterek, hakem atamalarında liyakat, denge ve adalet ilkesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, açıklamasında Türk futbolunun adalet, emek ve saygı temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Ligin geride kalan 8 haftalık sürecinde takımımıza tam 4 kez tecrübesiz hakemler atanmış, milli ara öncesindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasında da kariyerinin başında olan bir hakem görev yapmıştır."

Camiada bu durumun soru işaretlerine yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, genç hakemlerin gelişimine önem verildiği ancak kritik maçlarda tecrübe dengesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

"DİKKATLİ VE ÖZENLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Hakemlerin gelişimini desteklendiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun geleceği adına genç hakemlerin gelişimini destekliyor, bu görevlerin onların tecrübe kazanmaları açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak, ligimizin yüksek rekabet seviyesi ve maçların önemi dikkate alındığında, hakem atamalarında liyakat, denge ve adaletin gözetilmesinin futbolun güvenilirliği açısından büyük önem taşıdığını da bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Antalyaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu noktada açıkça ifade etmek isteriz ki; tecrübesiz hakemlerin, özellikle kulübümüz açısından kritik öneme sahip maçlara atanması konusunda bu atamayı yapan yetkilileri daha dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz.

Bu haftaki karşılaşmada görev alacak hakem ekibini dikkatle izleyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ederken, aynı zamanda hakem arkadaşımıza ve ekibine güven duyduğumuzu, adaletli, cesur ve oyunun ruhuna uygun bir yönetim sergileyeceklerine inandığımızı belirtmek isteriz. Bizler, saha içinde tüm gücümüzle mücadele edecek ve kazananın futbol olması için çalışmaya devam edeceğiz"

Antalyaspor Yönetim Kurulu, Pazar günü oynanacak karşılaşmanın fair-play ruhuna uygun, hak edenin kazandığı bir mücadele olmasını temenni ederek, taraftarları da takıma destek olmaya davet etti.