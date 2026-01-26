Süper Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta ikinci golü atan Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz ve siyah beyazlı formayla siftah yapan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Mücadele vurgusu yapan ve sert sözlerle öz eleştiride bulunan Rıdvan Yılmaz, "Bu tür maçlarda mücadele etmezsen, ayağını topa sokmazsan ve korkarsan zorlanırsınız!" dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Siyah beyazlı formayla 5. golünü attığı maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak, çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm. Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı." dedi.

Rıdvan Yılmaz

"AYAĞINI TOPA SOKMAZSAN VE KORKARSAN ZORLANIRSINIZ"

Çok üzgün olduklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "Söylenecek çok da bir şey yok. Maça iyi başlamadık, bu tür maçlarda mücadele etmezsen, ayağını topa sokmazsan ve korkarsan zorlanırsınız! Böyle maçları kaybedemeyiz! Yukarı oynamak istiyorsanız kaybedemezsiniz. Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü (solda)

"BEN GOL ATMAYAYIM, MAÇ KAZANALIM!"

İlk golünü atmasına rağmen sonuç nedeniyle çok mutsuz olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, "Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil. İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum" diye konuştu.

