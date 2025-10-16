Ünlü piyanist Fazıl Say, Aslıhan And ile evlendi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Nikah törenine yakın dostlarının katıldığı çift, özel hayatlarında da sanat dolu bir birlikteliğe adım attıklarını söyledi.

Fazıl Say ve Aslıhan And, Mayıs ayında İstanbul’da sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarının katılacağı özel bir kutlama ile mutluluklarını paylaşacaklarını açıkladı.

ASLIHAN AND K İ MD İ R?

Aslıhan And, uluslararası alanda tanınan bir flüt sanatçısıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda flüt eğitimine başlamış ve burada İtalyan flütist Vieri Bottazzini'nin sınıfından mezun olmuştur. Yüksek lisansını Almanya'da Hamburg Yüksek Müzik Okulu'nda Prof. Juergen Franz ile tamamlamış ve sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirmiştir.

Sanat kariyerinde önemli başarılar elde eden Aslıhan And, İsviçre'deki Galway Flüt Festivali'nde dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway'den "Rising Star" ödülünü kazanmış ve altın flüt ağzı ödülüne layık görülmüştür. Fransa, Almanya, ABD, İngiltere, Çin, Tayvan, Kosova, Lüksemburg ve İtalya gibi birçok ülkede konserler vermiştir. 2016-2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solo flütist olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası gibi prestijli orkestralarla da konuk sanatçı olarak sahne almıştır.

Günümüzde, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmakta ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nda solo flütist olarak görevini sürdürmektedir.