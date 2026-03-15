Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor! Amedspor ile Manisa FK bu akşam Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Amedspor Manisa FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir sorularına cevap ararken maçın canlı yayın bilgileri de netleşti.

Trendyol 1. Lig’de Amedspor 30 maç sonunda 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 61 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 30 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 43 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Amedspor Manisa FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Şifresiz canlı yayınlanacak! Amedspor Manisa FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

15 Mart Pazar günü oynanacak Amedspor Manisa FK maçı saat 20.00’de başlayacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon başından canlı takip edebilecek.

Amedspor Manisa FK maçı beIN Sports üzerinden şifreli olarak yayınlanırken, TRT Spor ekranlarından ise şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Amedspor ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek. Şen’in yardımcılıklarını Mehmet Dura ve Orhun Aydın Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. VAR görevinde Ümit Öztürk bulunurken, AVAR olarak Bilal Köseoğlu görev alacak.



