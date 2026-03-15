Kuzey Kore'de roketler ateşlendi: 'Veliaht prenses' sahnede!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, veliaht prensesi olarak görülen 13 yaşındaki kızı Kim Ju Ae ile birlikte, roketlerin ateşlendiği bir askeri tatbikat izledi. Denemelerin, Kuzey Kore’nin kendi işgal provası olarak gördüğü ABD-Güney Kore ortak tatbikatına cevap niteliğinde olduğu düşünülüyor.
Kuzey Kore devlet medyası, 42 yaşındaki Kim Jong Un ve Ju Ae’nin Cumartesi günü, ülkenin doğu kıyısı açıklarında konuşlandırılan 12 adet 600 mm’lik ultra hassas roketatarın fırlatılışını izlediğini duyurdu.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin denize doğru 10’dan fazla balistik füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin başkent Pyongyang yakınlarından ateşlendiği ve ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru yöneldiği belirtildi. Füze denemeleri, ABD ve Güney Kore’nin bu hafta başlattığı büyük çaplı ortak askeri tatbikatların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
"DÜŞMANA ANLAMA FIRSATI VERECEK"
KCNA’nın aktardığına göre, Kim Jong Un, roketlerin düşmanları ‘tedirgin edeceğini’ ve onlara ‘taktik nükleer silahların yıkıcı gücünü derinlemesine anlama fırsatı vereceğini’ belirtti. “Vuruş menzili içinde bulunan hiçbir şey hayatta kalamaz” diyen Kim Jong Un, açıklamasında Güney Kore ve bölgede konuşlu ABD birliklerini kastettiği ifade edildi.
Uzmanlar, bu tür roket sistemlerinin topçu birlikleri ve balistik füzeler arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığını ve BM’nin balistik faaliyet yasağı açısından gri bir alan oluşturduğunu belirtiyor. Kuzey Kore, bazı sistemlerin nükleer savaş başlığı taşıyabilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor.
'VELİAHT PRENSES' SAHNEDE!
Kim Ju Ae, 2022’den beri babasına önemli devlet ve askeri etkinliklerde eşlik ediyor. Pekin’e yapılan ziyaretlerde, atış poligonlarında ve Uluslararası Kadınlar Günü etkinliklerinde babasıyla el ele görülmüş, ailesi tarafından tahtın varisi olarak yetiştirildiği yönünde spekülasyonlar uzun süredir gündemdeydi. Güney Kore istihbaratına göre, Ju Ae Şubat ayında halef olarak resmen atandı.
Kim ailesi, 1948’den bu yana üç nesildir Kuzey Kore’yi yönetiyor. Kim Ju Ae’nin tahtın varisi olarak öne çıkması beklenirken, potansiyel bir rakibi de hırslı teyzesi, Kim’in kız kardeşi Kim Yo Jong. 38 yaşındaki Yo Jong, Kuzey Kore’de Kim Jong Un’dan sonra en güçlü kişi olarak kabul ediliyor.