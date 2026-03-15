Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 13 yaşındaki veliaht prensesi Kim Ju Ae ile birlikte, ülkenin doğu kıyısında düzenlenen askeri tatbikatı izledi. Deneme, ABD-Güney Kore ortak tatbikatına karşı verilen cevap olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, veliaht prensesi olarak görülen 13 yaşındaki kızı Kim Ju Ae ile birlikte, roketlerin ateşlendiği bir askeri tatbikat izledi. Denemelerin, Kuzey Kore’nin kendi işgal provası olarak gördüğü ABD-Güney Kore ortak tatbikatına cevap niteliğinde olduğu düşünülüyor.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin denize doğru 10’dan fazla balistik füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin başkent Pyongyang yakınlarından ateşlendiği ve ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru yöneldiği belirtildi. Füze denemeleri, ABD ve Güney Kore’nin bu hafta başlattığı büyük çaplı ortak askeri tatbikatların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

"DÜŞMANA ANLAMA FIRSATI VERECEK"

KCNA’nın aktardığına göre, Kim Jong Un, roketlerin düşmanları ‘tedirgin edeceğini’ ve onlara ‘taktik nükleer silahların yıkıcı gücünü derinlemesine anlama fırsatı vereceğini’ belirtti. “Vuruş menzili içinde bulunan hiçbir şey hayatta kalamaz” diyen Kim Jong Un, açıklamasında Güney Kore ve bölgede konuşlu ABD birliklerini kastettiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür roket sistemlerinin topçu birlikleri ve balistik füzeler arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığını ve BM’nin balistik faaliyet yasağı açısından gri bir alan oluşturduğunu belirtiyor. Kuzey Kore, bazı sistemlerin nükleer savaş başlığı taşıyabilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor.

