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Haberler > Kültür - Sanat > Fazıl Say’dan sözsüz beste! ‘İznik Türküsü’ dinleyiciyle buluştu

Fazıl Say’dan sözsüz beste! ‘İznik Türküsü’ dinleyiciyle buluştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fazıl Say’dan sözsüz beste! ‘İznik Türküsü’ dinleyiciyle buluştu
Fazıl Say, İznik, Konser, Piyano, Müzik, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyanist ve besteci Fazıl Say’ın İznik’e özel bestelediği “İznik Türküsü”nün prömiyeri önceki gece yapıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Say’a özel olarak hazırlatılan ve İznik’in farklı kültürel katmalarına vurguları olan eser, iznik gölü kıyısında seslendirildi.

Konserin sonlarına doğru “İznik Türküsü”nü seslendiren Fazıl Say’a, soprano Görkem Ezgi Yıldırım refakat etti. Say’ın “çok şey anlatmak” ve “evrene sesler bırakmak” iddiasında olduğu eserin sözleri bulunmuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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