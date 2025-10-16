Rojin Kabaiş’in sır ölümü… Katil ya da tanığı bulana 4 milyon TL ödül!

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunun mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğunun kesinleşmesinin ardından olay yeniden Türkiye gündemine yerleşti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaşanan gelişmeler sonrası hazırlanan rapora ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Baba Nizamettin Kabaiş

Erzurum'da iş adamı Ferit Kaya da, Rojin Kabaiş'in katillerinin bulunması için daha önce vaat ettiği 2 milyon TL'lik ödülü, 4 milyon TL'ye yükseltti.

"AMACIMIZ SORUŞTURMAYA KATKI"

Kaya bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu artışın sebebi, maddi bir amaç değil; aksine, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve sevgili kardeşimizin faillerinin Devletimizin ve milletimizin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini maksimize etmektir. Amacımız, soruşturmaya katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmaktır.

Ferit Kaya

Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz"