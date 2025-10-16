Yunanistan üzerindeki baskı artıyor! "Atina, Ankara'nın 'SAFE' tuzağına düştü"

DIŞ HABERLER - Türkiye’nin Avrupa savunmasını güçlendirmeye yönelik SAFE mekanizmasına katılma talebinin Avrupa Birliği Komisyonu gündemine alınmasının ardından Yunanistan'da tedirginlik başladı.

Yunan basınından To Vima'nın haberine göre; Yunan hükümeti Türkiye ile ilişkilerde istikrarı korumak durumunda, aynı zamanda da Avrupa’nın güçlü ülkeleriyle ilişkilerini sürdürmek için hassas bir diplomatik çizgide ilerlemeli. Bu zorunluluğun en büyük sebebi ise Türkiye'nin SAFE programı olarak gösteriliyor.

NATO VE BERLİN'DEN ATİNA'YA TÜRKİYE BASKISI

Haberde Atina'nın Avrupa'nın yeni savunma çerçevesinde Türkiye'nin rolüne ilişkin tutumunu yumuşatması için Berlin ve NATO'nun artan baskısıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanının Atina ziyaretinin Donald Trump'ın Şarm El-Şeyh'te düzenlediği Barış Zirvesi nedeniyle ertelendiği fakat bu gecikmenin Yunan hükümeti üzerindeki baskıyı azaltmadığı belirtildi.

NATO ve Alman hükümeti, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Avrupa savunma özerkliğine doğru ilk büyük adım olarak görülen SAFE programına ( Avrupa Stratejik Silahlanma girişimi) katılımına karşı direncini yumuşatması gerektiğini savunuyorlar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ile bir görüşme yaptı. Başbakan, Türkiye’nin Avrupa kaynaklarına erişimi konusunda, 'casus belli' tehdidi devam ettiği sürece Atina’nın onay vermeyeceğini yineledi ve görüşmelere “gri bölgeler” meselesini de ekledi. Bu durum, Yunanistan açısından geri adım atmayı zorlaştırıyor.

"CASUS BELLİ" NEDİR?

TBMM’de 1995’te alınan karar ile Atina’nın Ege Denizi’nde karasularını tek taraflı olarak mevcut 6 deniz milinin ötesine genişletmesi durumunda Türkiye’nin hayati çıkarlarını muhafaza ve müdafaa etmek için Türk hükümetine her türlü tedbiri alma yetkisini verilmişti. Bu karar, günümüzde de geçerliliğini koruyor.

ATİNA, AVRUPA VE ANKARA ARASINDA SIKIŞTI

Yunanistan'ın hassas dengeyi koruması ve ulusal çıkarlarını korurken, diplomatik izolasyondan ise kaçınması gerektiğini vurgulanırken "Avrupa'nın güç merkezleri, özellikle Berlin ve Paris, Türkiye'nin Avrupa savunma iş birliğine katılımını neredeyse kaçınılmaz görüyor. Dolaylı da olsa bu varlık, İtalya'nın Leonardo ve Piaggio gibi büyük savunma şirketlerini içeren stratejik ortaklıklar, ortak girişimler ve satın almaların yanı sıra Türkiye ile İspanya arasındaki ikili anlaşmalar aracılığıyla halihazırda güvence altına alınıyor. Karmaşıklığı daha da artıran bir durum ise AB dışındaki ortakların resmi bir anlaşmaya ihtiyaç duymadan SAFE'nin toplam fonlarının %15'ine kadar erişebilmesi. Bu da Yunanistan'ın tutumunu daha da karmaşık hale getiren bir boşluk. Atina şimdilik gerginliğini koruyor ve Avrupa'nın savunma düzeninin geleceğini şekillendirebilecek yüksek riskli bir diplomatik eylemde dengesini korumaya çalışıyor" sözlerine yer verildi.