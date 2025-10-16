Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yunanistan üzerindeki baskı artıyor! "Atina, Ankara'nın 'SAFE' tuzağına düştü"

Yunanistan üzerindeki baskı artıyor! "Atina, Ankara'nın 'SAFE' tuzağına düştü"

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Yunanistan üzerindeki baskı artıyor! &quot;Atina, Ankara&#039;nın &#039;SAFE&#039; tuzağına düştü&quot;
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

NATO ve Almanya hükümeti Yunanistan'a 'Türkiye’nin Avrupa savunmasını güçlendirmeye yönelik SAFE mekanizmasına katılma talebine' ilişkin tutumunu yumuşatması için baskıları sürdürüyor. Yunan basını Atina'nın Avrupa'nın güçlü devletleri ve Ankara arasında sıkıştığının altını çizdi.

DIŞ HABERLER - Türkiye’nin Avrupa savunmasını güçlendirmeye yönelik SAFE mekanizmasına katılma talebinin Avrupa Birliği Komisyonu gündemine alınmasının ardından Yunanistan'da tedirginlik başladı. 

Yunan basınından To Vima'nın haberine göre; Yunan hükümeti Türkiye ile ilişkilerde istikrarı korumak durumunda, aynı zamanda da Avrupa’nın güçlü ülkeleriyle ilişkilerini sürdürmek için hassas bir diplomatik çizgide ilerlemeli. Bu zorunluluğun en büyük sebebi ise Türkiye'nin SAFE programı olarak gösteriliyor. 

NATO VE BERLİN'DEN ATİNA'YA TÜRKİYE BASKISI 

Haberde Atina'nın Avrupa'nın yeni savunma çerçevesinde Türkiye'nin rolüne ilişkin tutumunu yumuşatması için Berlin ve NATO'nun artan baskısıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. 

Almanya Dışişleri Bakanının Atina ziyaretinin Donald Trump'ın Şarm El-Şeyh'te düzenlediği Barış Zirvesi nedeniyle ertelendiği fakat bu gecikmenin Yunan hükümeti üzerindeki baskıyı azaltmadığı belirtildi. 

NATO ve Alman hükümeti, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Avrupa savunma özerkliğine doğru ilk büyük adım olarak görülen SAFE programına ( Avrupa Stratejik Silahlanma girişimi) katılımına karşı direncini yumuşatması gerektiğini savunuyorlar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ile bir görüşme yaptı. Başbakan, Türkiye’nin Avrupa kaynaklarına erişimi konusunda, 'casus belli' tehdidi devam ettiği sürece Atina’nın onay vermeyeceğini yineledi ve görüşmelere “gri bölgeler” meselesini de ekledi. Bu durum, Yunanistan açısından geri adım atmayı zorlaştırıyor.

"CASUS BELLİ" NEDİR?

TBMM’de 1995’te alınan karar ile Atina’nın Ege Denizi’nde karasularını tek taraflı olarak mevcut 6 deniz milinin ötesine genişletmesi durumunda Türkiye’nin hayati çıkarlarını muhafaza ve müdafaa etmek için Türk hükümetine her türlü tedbiri alma yetkisini verilmişti. Bu karar, günümüzde de geçerliliğini koruyor.

ATİNA, AVRUPA VE ANKARA ARASINDA SIKIŞTI 

Yunanistan'ın hassas dengeyi koruması ve ulusal çıkarlarını korurken, diplomatik izolasyondan ise kaçınması gerektiğini vurgulanırken "Avrupa'nın güç merkezleri, özellikle Berlin ve Paris, Türkiye'nin Avrupa savunma iş birliğine katılımını neredeyse kaçınılmaz görüyor. Dolaylı da olsa bu varlık, İtalya'nın Leonardo ve Piaggio gibi büyük savunma şirketlerini içeren stratejik ortaklıklar, ortak girişimler ve satın almaların yanı sıra Türkiye ile İspanya arasındaki ikili anlaşmalar aracılığıyla halihazırda güvence altına alınıyor. Karmaşıklığı daha da artıran bir durum ise AB dışındaki ortakların resmi bir anlaşmaya ihtiyaç duymadan SAFE'nin toplam fonlarının %15'ine kadar erişebilmesi. Bu da Yunanistan'ın tutumunu daha da karmaşık hale getiren bir boşluk. Atina şimdilik gerginliğini koruyor ve Avrupa'nın savunma düzeninin geleceğini şekillendirebilecek yüksek riskli bir diplomatik eylemde dengesini korumaya çalışıyor" sözlerine yer verildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

Dondurucu günler erken gelmeyecek ama kolay da bitmeyecek: Orhan Şen'den 'aylar sürecek' kış tahmini!Gram altında ivme tersine mi dönecek? İslam Memiş 'mutlaka' diyerek yatırımcıları uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Paramount Otel'e kayyım atandı - GündemGündemden düşmeyen otele kayyım atandı!İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi - Gündemİlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenlediİnternet hızı 10 kat artacak! İşte 10 soruda 5G teknolojisine dair merak edilenler - Gündem10 soruda 5G teknolojisine dair merak edilenlerCumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerini kabul ettiMuharrem İnce "Açlık ve yoksulluk" diye paylaşmıştı! Yaşlı adamla ilgili gerçek bambaşka çıktı - GündemYaşlı adamla ilgili gerçek bambaşka çıktıAlmanya'da yaşayan gurbetçinin arsasını, 24 milyona sattılar! Sahte pasaport çetesi çökertildi - GündemGurbetçinin arsasını 24 milyona sattılar! Hepsi enselendi
Sonraki Haber Yükleniyor...