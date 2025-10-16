Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü!

Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga’nın cenazesinde çıkan olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Polis, kalabalığı havaya ateş ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, hayatını kaybeden eski Başbakan Raila Odinga’nın cenazesini ziyaret etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Odinga, Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, naaşı dün Kenya’ya getirilmişti. Başkentteki Kasarani Stadyumu’na getirilen cenaze, binlerce kişi tarafından ziyaret edilmek istendi. Ancak güvenlik güçleri, kalabalığın bazı kişilerin yasaklı alanlara girmesi üzerine havaya ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Stadyumun dışında toplanan kalabalığın polis müdahalesini protesto etmesiyle olaylar daha da büyüdü. Kenya basını, stadyumun polis ile katılımcılar arasındaki çatışmalar nedeniyle büyük ölçüde boşaldığını aktardı.

Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü! - 1. Resim

Öte yandan binlerce kişi, Nairobi Uluslararası Havaalanı’na akın ederek Devlet Başkanı William Ruto ve yetkililerin cenazeyi teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden oldu. Havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulurken, kalabalık Odinga’nın naaşını taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etti.

Yetkililer, Odinga için yarın Nairobi’de Nyayo Ulusal Stadyumu’nda resmi cenaze töreni düzenleneceğini, naaşının cumartesi günü siyasi kalesi olan batı Kenya’daki Kisumu şehrine nakledileceğini açıkladı.

Eski Başbakan’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Kenya’da bir haftalık yas ilan edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Piyasalarda sert hareket: Borsa ve kripto geriledi, altın değer kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var! - DünyaPakistan’dan Afganistan’a net mesaj: Müzakereye hazırız ama şartlarımız var!ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek! Zelenskiy yarın Beyaz Saray'a gidecek - DünyaABD Başkanı Trump, Putin ile görüşecek!61 yıllık gizem çözülüyor! Rusya, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerini yayınladı - DünyaMoskova her şeyi biliyor muydu?Kongo'da silahlı banka soygunu! Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda ölü ve yaralı - DünyaKongo'da silahlı banka soygunu! Ölü ve yaralılar varDışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü - DünyaDışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Rubio ile görüştü!Sanat camiası şokta! Picasso'nun tablosu ortadan kayboldu, değeri ise... - DünyaDeğeri dudak uçuklatıyor! Picasso'nun tablosu ortadan kayboldu
Sonraki Haber Yükleniyor...