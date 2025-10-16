Eski başbakanın cenazesinde olaylar çıktı: En az 4 kişi öldü!

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, hayatını kaybeden eski Başbakan Raila Odinga’nın cenazesini ziyaret etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Odinga, Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, naaşı dün Kenya’ya getirilmişti. Başkentteki Kasarani Stadyumu’na getirilen cenaze, binlerce kişi tarafından ziyaret edilmek istendi. Ancak güvenlik güçleri, kalabalığın bazı kişilerin yasaklı alanlara girmesi üzerine havaya ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Stadyumun dışında toplanan kalabalığın polis müdahalesini protesto etmesiyle olaylar daha da büyüdü. Kenya basını, stadyumun polis ile katılımcılar arasındaki çatışmalar nedeniyle büyük ölçüde boşaldığını aktardı.

Öte yandan binlerce kişi, Nairobi Uluslararası Havaalanı’na akın ederek Devlet Başkanı William Ruto ve yetkililerin cenazeyi teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden oldu. Havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulurken, kalabalık Odinga’nın naaşını taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etti.

Yetkililer, Odinga için yarın Nairobi’de Nyayo Ulusal Stadyumu’nda resmi cenaze töreni düzenleneceğini, naaşının cumartesi günü siyasi kalesi olan batı Kenya’daki Kisumu şehrine nakledileceğini açıkladı.

Eski Başbakan’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Kenya’da bir haftalık yas ilan edilmişti.