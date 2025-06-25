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Kenya'da sokaklar savaş alanına döndü! Parlamento kuşatma altında!

Kaynak: Dış Haberler
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Kenya&#039;da sokaklar savaş alanına döndü! Parlamento kuşatma altında!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Vergi karşıtı protestoların yıl dönümünde Kenya yanıyor. Nairobi başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Kurşunlar sıkıldı, en az iki kişi hayatını kaybetti. Hastaneler yaralılarla dolarken, hükümet televizyon yayınlarını kesti, başkentteki parlamento binası jiletli tellerle çevrilerek ordu tarafından kuşatıldı.

Kenya’da vergi karşıtı protestoların birinci yıl dönümünde düzenlenen gösteriler yeniden şiddete sahne oldu. Nairobi başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Protestolar sırasında en az iki kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kenya'da sokaklar savaş alanına döndü! Parlamento kuşatma altında! - 1. Resim

"KURBANLAR KURŞUNLA VURULMUŞ"

Nairobi’nin 100 kilometre uzağındaki Matuu kasabasından gelen bilgiler, olayların ciddiyetini gözler önüne serdi. Matuu Hastanesi yöneticisi Julius Makau, biri karın bölgesinden vurulmuş iki kişinin aşırı kan kaybı nedeniyle öldüğünü, en az altı kişinin silah yaralanmasıyla hastaneye getirildiğini açıkladı. Makau ayrıca bir hastanın durumunun kritik olduğunu da belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN MÜDAHALE, SOKAKLAR KARIŞTI

Göstericiler Nairobi sokaklarında polisin göz yaşartıcı gazı ve plastik mermiyle yaptığı müdahalelere karşı direnirken, kentte adeta savaş manzaraları yaşandı. Protestocuların taşlarla karşılık verdiği bildirildi. Geçtiğimiz yılki protestolarda en az 60 kişi ölmüş, birçok kişi kaybolmuştu.

Kenya'da sokaklar savaş alanına döndü! Parlamento kuşatma altında! - 2. Resim

TV KANALLARI SUSTURULDU

Kenya hükümeti, protestoların yayılmasını engellemek amacıyla televizyon ve radyo kanallarına canlı yayın yasağı getirdi. KTN ve NTV gibi önde gelen medya kuruluşları yayından kaldırıldı. Kenya İletişim Otoritesi (CA) tarafından gönderilen yazılı talimatla, protestoların canlı yayınlanmasının yasalara aykırı olduğu savunuldu ve “düzenleyici yaptırımla” karşılaşabilecekleri uyarısı yapıldı.

PARLAMENTO VE DEVLET BİNALARI BARİKAT ALTINDA

Başkentteki gösteriler öncesinde parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binası barikatlarla kapatıldı. Jiletli tellerle çevrilen alanlarda ordu ve ağır silahlı güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Geçen yıl protestocuların parlamento binasını bastığı ve bazı milletvekillerinin binadan kaçtığı hatırlatıldı.

Kaynak: Dış Haberler
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