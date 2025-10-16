Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış

14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muammer Kılınç'ın cansız bedeni, kardeşinin evinin bahçesinde battaniyeye sarılı bir şekilde gömülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan kardeş hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Muammer Kılınç’ın bulunması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonuç verdi. Kılınç'ın kayıp olduğu, ailesinin 2024 yılında yaptığı başvuru üzerine ortaya çıkmıştı.

KARDEŞİNİN EVİNİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Yaklaşık bir yıl süren titiz araştırmalar sonucunda, Kılınç'ın kardeşi 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülüp gömüldüğü tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelinin Odunpazarı'ndaki evinde ve çevresinde yer altı görüntüleme cihazı ile kadavra arama köpeği kullanılarak yapılan kazıda, kayıp şahsın cesedi evin bahçesinde, yarım metre derinlikte battaniyeye sarılı şekilde bulundu.

Olayın ortaya çıkarılmasının ardından A.K. gözaltına alındı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oto tamirhanesine kurşun yağdıranlar yakalandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oto tamirhanesine kurşun yağdıranlar yakalandı! - 3. SayfaOto tamirhanesine kurşun yağdıranlar yakalandı!Hamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdü - 3. SayfaHamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdüKızını boğarak öldüren kadından kan donduran ifade: İntihar süsü vermek için bileklerini kestim! - 3. Sayfa"İntihar süsü vermek için bileklerini kestim!"Kanser hastası eşini uyurken katletmişti! 70 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı - 3. Sayfa70'lik katilin ifadesi ortaya çıktıİzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü - 3. Sayfaİzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdüMarket ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında - 3. SayfaOğlunu acımasızca döven baba gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...