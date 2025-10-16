14 yıllık sır kaybın ardından cinayet çıktı! Katili meğer en yakınıymış

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Muammer Kılınç’ın bulunması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonuç verdi. Kılınç'ın kayıp olduğu, ailesinin 2024 yılında yaptığı başvuru üzerine ortaya çıkmıştı.

KARDEŞİNİN EVİNİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Yaklaşık bir yıl süren titiz araştırmalar sonucunda, Kılınç'ın kardeşi 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülüp gömüldüğü tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelinin Odunpazarı'ndaki evinde ve çevresinde yer altı görüntüleme cihazı ile kadavra arama köpeği kullanılarak yapılan kazıda, kayıp şahsın cesedi evin bahçesinde, yarım metre derinlikte battaniyeye sarılı şekilde bulundu.

Olayın ortaya çıkarılmasının ardından A.K. gözaltına alındı ve hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.