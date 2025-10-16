Kanser hastası eşini uyurken katletmişti! 70 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki R.T. isimli şahıs, 69 yaşındaki eşi İzadiye T. ile tartıştı. Kanser hastası olduğu öğrenilen eşini uyurken tabancayla vuran R.T. olay yerinden kaçtı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kaçan R.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen R.T.'nin sorgusunda eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi devam ediyordu. Bu süreçte hem onun hem de benim psikolojim çok bozuldu. Sürekli tartışmalar oluyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, bugün Bornova Taşköprü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.