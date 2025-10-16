Nadir Toprak Elementleri neler, Türkiye'de nerelerde var?

Nadir toprak elementleri, kimyasal, manyetik ve optik özellikleriyle yüksek teknoloji ürünlerinin temelini oluşturan 17 elementten oluşur.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDİR?

Nadir toprak elementleri (NTE), lantanit serisinden 15 element ile itriyum ve skandiyumdan oluşan 17 elementlik bir gruptur. Hafif (Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm) ve ağır (Y, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) olarak sınıflandırılır ve bu ayrım atom numaralarına ve doğada bulunma sıklığına dayanır.

Hafif NTE'ler daha yaygınken, "nadir" sıfatı cevherlerin zor işlenmesinden kaynaklanır. Bazı NTE'ler krom veya bakırdan daha sık bulunmasına rağmen ayrıştırma süreci karmaşık ve maliyetlidir. NTE'ler mıknatıslar, alaşımlar ve optik cihazlarda "malzemenin vitamini" olarak rol oynar ve rüzgar türbinleri ile elektrikli araçlarda vazgeçilmezdir.

NTE'lerin önemi, kullanım alanlarındaki çeşitliliğinden kaynaklanır. SmCo ve NdFeB mıknatıslarında yoğunlaşan talep, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç sektörlerini besliyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NELER?

Nadir toprak elementleri, skandiyum (Sc), lantan (La), seryum (Ce), praseodim (Pr), neodim (Nd), prometyum (Pm), samaryum (Sm), europyum (Eu), gadolinyum (Gd), terbiyum (Tb), disprosyum (Dy), holmiyum (Ho), erbiyum (Er), iterbiyum (Yb), lutesyum (Lu), itriyum (Y) ve skandiyumdan (hafif grupta) oluşan 17 elementtir.

Ağır grupta Y, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu yer alır. Bu elementler, doğada cevherlerde karışık halde bulunur ve ayrıştırmaları zor olduğundan "nadir" adını alır. Bazıları bakırdan daha sık olmasına rağmen, işleme maliyeti yüksektir. NTE'ler mıknatıs (Nd, Pr, Dy, Tb) ve alaşımlarda kullanılır ve rüzgar türbinleri ile elektrikli araçlar için kritik öneme sahiptir.

TÜRKİYE'DE NERELERDE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VAR?

Türkiye'de nadir toprak elementleri, Eskişehir Beylikova sahasında 694 milyon tonluk rezervle en büyük yataklara sahiptir. Bu alan, lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin ve Avrupa'nın en büyüğüdür.