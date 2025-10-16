Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ederken, temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Norveç’in güçlü temsilcisi Bodo/Glimt’i sahasında ağırlayacak. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak edilirken maç biletlerinin satışa çıkması heyecanla bekleniyor.

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı soruları futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında farklı sonuçlar alan Galatasaray, grubun üçüncü maçında sahasında moral bulmak istiyor.

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 1. Resim

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da yaşanacak. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin evinde RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 2. Resim

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm futbol tutkunları temsilcimizi Avrupa arenasında ücretsiz olarak izleyebilecek.

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 3. Resim

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın bilet satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. 22 Ekim’de oynanacak maçın biletlerinin 19 Ekim Pazar günü satışa sunulması ve genel satışın 20 Ekim Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi - 4. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

  • 22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt (E) - 19.45
  • 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
  • 25 Kasım | Galatasaray - Union Saint-Gilloise (E) - 20.45
  • 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (D) - 23.00
  • 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
  • 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

