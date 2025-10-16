Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı soruları futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında farklı sonuçlar alan Galatasaray, grubun üçüncü maçında sahasında moral bulmak istiyor.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da yaşanacak. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin evinde RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm futbol tutkunları temsilcimizi Avrupa arenasında ücretsiz olarak izleyebilecek.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray’ın Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın bilet satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. 22 Ekim’de oynanacak maçın biletlerinin 19 Ekim Pazar günü satışa sunulması ve genel satışın 20 Ekim Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ