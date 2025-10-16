Çukur nerede çekildi? Çukur dizisi çekim yeri merak edildi!
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Dilan Çiçek Deniz gibi oyuncuların yer aldığı Çukur dizisi, 2017-2021 yılları arasında Show Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Peki, Çukur nerede çekildi? İşte tüm detaylar...
Çukur, İstanbul’un en belalı mahallelerinden birinde geçen, aksiyon ve dram unsurlarını konu edinen bir suç dizisidir.
4 sezon boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur toplam 131 bölümle izleyicilerinin karşısına çıktı. Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.
ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çukur dizisinin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'un Balat ve Ayvansaray semtinde yapıldı. Bazı sahneler ise Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki özel platolarda çekildi.
Çukur İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor. Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan Balat semtinin arka sokaklarındadır.
ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Aras Bulut İynemli – Yamaç Koçovalı
- Dilan Çiçek Deniz - Sena Koçovalı
- Erkan Kolçak Köstendil – Vartolu Sadettin
- Necip Memili – Cumali Koçovalı
- Mustafa Üstündağ – Kahraman Koçovalı
- Perihan Savaş – Sultan Koçovalı
- Rıza Kocaoğlu – Aliço
- Ercan Kesal – İdris Koçovalı
ÇUKUR DİZİSİ UYARLAMA MI?
Çukur dizisi uyarlama değildir. Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan orijinal bir yapımdır.