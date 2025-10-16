Çukur nerede çekildi? Çukur dizisi çekim yeri merak edildi!

Çukur, İstanbul’un en belalı mahallelerinden birinde geçen, aksiyon ve dram unsurlarını konu edinen bir suç dizisidir.

4 sezon boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur toplam 131 bölümle izleyicilerinin karşısına çıktı. Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çukur dizisinin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'un Balat ve Ayvansaray semtinde yapıldı. Bazı sahneler ise Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki özel platolarda çekildi.

Çukur İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor. Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan Balat semtinin arka sokaklarındadır.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Aras Bulut İynemli – Yamaç Koçovalı

Dilan Çiçek Deniz - Sena Koçovalı

Erkan Kolçak Köstendil – Vartolu Sadettin

Necip Memili – Cumali Koçovalı

Mustafa Üstündağ – Kahraman Koçovalı

Perihan Savaş – Sultan Koçovalı

Rıza Kocaoğlu – Aliço

Ercan Kesal – İdris Koçovalı

ÇUKUR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Çukur dizisi uyarlama değildir. Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan orijinal bir yapımdır.