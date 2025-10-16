Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çukur nerede çekildi? Çukur dizisi çekim yeri merak edildi!

Çukur nerede çekildi? Çukur dizisi çekim yeri merak edildi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çukur nerede çekildi? Çukur dizisi çekim yeri merak edildi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Dilan Çiçek Deniz gibi oyuncuların yer aldığı Çukur dizisi, 2017-2021 yılları arasında Show Tv ekranlarında yayınlanmıştır. Peki, Çukur nerede çekildi? İşte tüm detaylar...

Çukur, İstanbul’un en belalı mahallelerinden birinde geçen, aksiyon ve dram unsurlarını konu edinen bir suç dizisidir. 

4 sezon boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur toplam 131 bölümle izleyicilerinin karşısına çıktı.  Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.

Çukur 1. Sezon 31. Bölüm Tek Parça Full HD İzle | puhutv

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çukur dizisinin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'un Balat ve Ayvansaray semtinde yapıldı. Bazı sahneler ise Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki özel platolarda çekildi. 

Çukur İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor. Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan Balat semtinin arka sokaklarındadır.

RTÜK şiddet sahneleri nedeniyle 'Çukur' dizisine ceza kesti

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Aras Bulut İynemli – Yamaç Koçovalı
  • Dilan Çiçek Deniz - Sena Koçovalı
  • Erkan Kolçak Köstendil – Vartolu Sadettin
  • Necip Memili – Cumali Koçovalı
  • Mustafa Üstündağ – Kahraman Koçovalı
  • Perihan Savaş – Sultan Koçovalı
  • Rıza Kocaoğlu – Aliço
  • Ercan Kesal – İdris Koçovalı

Çukur ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 9 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı!

ÇUKUR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Çukur dizisi uyarlama değildir. Senaryosu Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından yazılan orijinal bir yapımdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haftalardır merak ediliyordu! Kremlin’den Esad’ın iadesi hakkında ilk açıklama!Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? 16 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı... - HaberlerYaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? 16 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı...22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - Haberler22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!5G'ye ne zaman geçilecek, Türkiye'ye 5G ne zaman gelecek? İhale sonuçları duyuruldu! - Haberler5G'ye ne zaman geçilecek, Türkiye'ye 5G ne zaman gelecek? İhale sonuçları duyuruldu!Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Mücadele Kadıköy'de oynanacak - HaberlerFenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Mücadele Kadıköy'de oynanacakArif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, kaç yaşındaydı? Yabancı Damat'ın Memik dedesiydi - HaberlerArif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, kaç yaşındaydı? Yabancı Damat'ın Memik dedesiydiSOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? Uçuş saatleri belli oldu - HaberlerSOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? Uçuş saatleri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...