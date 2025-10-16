Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervleri her hafta yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Rezervler 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar yükseliş gösterdi. Böylece toplam rezervler 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çukur nerede çekildi? Çukur dizisi çekim yeri merak edildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç kredilerinde son durum! 350 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? - Ekonomi350 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?Kolisi 240 lira oldu! Yumurta fiyatını yükselten 5 sebep - EkonomiYumurta fiyatını yükselten 5 sebep112'yi geçip zirveye yerleşti! Türkiye'nin en çok aradığı numara açıklandı - Ekonomiİşte Türkiye'nin en çok aradığı numaraEPDK'dan yeni düzenleme! Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek - EkonomiKesinti tazminatı faturalardan düşecekCevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıkladı: 16.2 trilyon lira gelir, 18.9 trilyon lira gider bekliyoruz - EkonomiCevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıkladıTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi - EkonomiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...