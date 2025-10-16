Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri her hafta yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Rezervler 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar yükseliş gösterdi. Böylece toplam rezervler 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin