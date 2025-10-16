Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mango müşterilerinin bilgileri çalındı! Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?

Mango müşterilerinin bilgileri çalındı! Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mango müşterilerinin bilgileri çalındı! Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?
Ekonomi Haberleri

Türkiye'de çok sayıda mağazası bulunan İspanyol giyim devi Mango, siber saldırıya uğradı. Şirket müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Peki müşterilerin kredi kartı bilgileri tehlikede mi? İşte şirketten yapılan açıklama...

Dünyaca ünlü giyim devi MANGO, siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu. Müşteri verilerine 'yetkisiz erişim' sağlandığını belirten şirket, hangi bilgilerin ele geçirildiğini de açıkladı. 

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Mango'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin sadece kişisel bilgileri ele geçirildi. Bu bilgiler arasında ad, ülke, posta kodu, e-posta ve telefon numarası gibi bilgiler yer alıyor.

Mango müşterilerinin bilgileri çalındı! Kredi kartı bilgileri tehlikede mi? - 1. Resim

Mango'dan müşterilere iletilen e-posta şöyle: 

"Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

"KREDİ KARTLARINIZ TEHLİKEYE GİRMEMİŞTİR" 

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e- posta adresini (personaldata@mango.com) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."

Mango müşterilerinin bilgileri çalındı! Kredi kartı bilgileri tehlikede mi? - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

