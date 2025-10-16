Cevdet Yılmaz'dan 2026 bütçesine ilişkin açıklama: 18.9 trilyon lira gider, 16.2 trilyon lira gelir bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. "Bütçemiz kamu hizmetlerinin adil ve kapsayıcı olmasını esas alıyor" diyen Yılmaz, deprem bölgesinin öncelik olmaya devam edeceğini söyledi. Yılmaz, 2026 bütçe gelir ve gider beklentisine ilişkin rakamlarını da açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz. Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir. 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4’e gerilemesi beklenmektedir. 2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz.

2026 GELİR VE GİDER BEKLENTİSİ

2025 yılında milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını, gelecek yıl ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşmış olacaktır. 2026 merkezi yönetim bütçesi kapsamında 228 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2026 yılında bütçe gelirlerinin 18 trilyon 928 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olmasınıöngörmekteyiz.

Bu gelirlerin alt kalemlerini şöyle sıralayabiliriz.

Gelir vergisi: 3 trilyon 517 milyar lira

Kurumlar vergisi: 1 trilyon 613 milyar lira

Ö zel t ü ketim vergisi: 2 trilyon 531 milyar lira

Katma de ğ er vergisi: 3 trilyon 993 milyar lira

Di ğ er vergi gelirleri: 2 trilyon 128 milyar lira

Vergi d ışı gelirler: 2 trilyon 433 milyar lira

BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME

Eğitimi her zaman öncelikli olarak gördük. Milli Eğitim Bakanlığı'na 2026 bütçesinde 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayarladık. Yükseköğretim dahil eğitim bütçemizi 2026'da 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Yüzde 15,3 oranıyla en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...